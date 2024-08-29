珊珊颱風席捲日本，全國各地出現強風豪雨，目前已造成3人死亡、85人受傷1人失蹤。根據日本《NHK》報導，愛知縣蒲郡市週二（27）發生的土石流造成一戶人家被毀造成3死2傷。

2024年8月28日，日本中部愛知縣蒲郡市因珊珊颱風引發的土石流，救援人員在現場進行搜救。（路透社）

日本九州地區截至當地時間週四（29）下午5時，共有81人受傷，宮崎縣35人、鹿兒島縣24人、長崎縣7人、佐賀縣6人、熊本縣4人、福岡縣3人及大分縣2人，山口縣和三重縣各有1人受傷。

鹿兒島市週三（28）晚間，有一名60多歲男子從小型船墜海失蹤。日本海巡隨後在29日下午於附近海域發現一具遺體，目前還在確認是否為該名失蹤男子。

颱風29日早上在鹿兒島縣阿久根市帶來強降雨，當地風雨交加，情勢危急。在枕崎市，最大瞬間風速達到秒速51.5公尺，多處房屋屋頂被掀，市內多棟建築受到破壞。

宮崎市28日晚間發生疑似龍捲風災害，造成至少19人受傷，消防局接獲多起報告稱突風導致玻璃破裂傷人。現場調查顯示，這些損壞主要集中在3公里範圍內，氣象中心初步推定為龍捲風所致。