美國白宮國安顧問蘇利文29日會見大陸國家主席習近平，雙方再次比照習端坐中央主位、中美官員分坐左右兩排的「聽訓」模式進行會見。大陸央視旗下新媒體「玉淵潭天」發現，美方此行隨行人員幾乎都會說中文，而蘇利文本人在2015年也曾赴中參加「讀懂中國」國際會議，均對中國有所了解。

據大陸央視新聞聯播影像，參與此次「蘇習會」的中方人員依序為外交部長王毅，副外長馬朝旭，中共總書記暨國家主席辦公室主任韓世明，外事辦副主任、中共對外聯絡部副部長郭業洲，國家主席袐書呂錄華，外交部副部長、新聞司長華春瑩。

美方人員則依序為蘇利文、美國駐中大使伯恩斯、白宮國安會中國與台灣事務資深主任貝莎蘭、美國務院亞太助卿康達，以及白宮國安會中國事務主任朱婉琦。

陸媒報導，康達和貝莎蘭全程參與此前3次在維也納、馬爾他和曼谷進行的中美戰略溝通。據美國政府官網，貝莎蘭是一名職業外交官，曾在北京任職，會說中文、阿拉伯語和西班牙語。貝莎蘭也曾在美國駐中大使館擔任經濟參贊，多次就農村集體產權制度到中國地方調研。

康達自1994年以來便一直擔任美國外交官，並於2021年9月24日成為美國國務院負責亞太事務的助理國務卿。他曾於2013年至2015年擔任美國駐中大使館副館長，會說中文和日文。在今年4月美國財政部長葉倫訪中後，康達和貝莎蘭也於4月14日到16日期間一起訪中。

「玉淵譚天」介紹，朱婉綺曾任美國駐中使館政治官員，在中國工作多年，曾多次就中美關係與中國學者交流。2018年9月，時任政治處二秘的朱婉綺曾隨同美國駐中大使館政務參贊華自強到訪北京大學國際戰略研究院，並於同年12月與美國駐中大使館公使銜政務參贊柯有為再次到訪。