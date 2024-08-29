85度C提供多種咖啡、甜點，是許多人吃下午茶的熱門選擇。一位女子近日到85度C某分店消費，買了一塊招牌拿破崙蛋糕想送同事，沒想到店員竟然直接把蛋糕倒放在塑膠袋內，還辯稱「我們沒有紙盒了」，讓女子當場傻眼，貼文曝光後引發熱議，許多85度C店員紛紛出面打臉，最後85度C終於出面回應。

原PO在個人Threads發文表示，她今天早上到某分店買了一條招牌拿破崙蛋糕，沒想到店員直接用塑膠袋裸裝，蛋糕外只有包裹一層薄塑膠片，她開口詢問「這個沒有紙盒嗎？」，店員才說「我們沒有紙盒了」，接著又再次把蛋糕放進塑膠袋，甚至還把蛋糕倒放，讓原PO忍不住傻眼質疑，「請問一下85度C現在蛋糕都不裝紙盒的嗎？」、「這樣真的是正常的SOP嗎？」

對此，許多人紛紛回應，「身為85的員工告訴妳，幫妳裝蛋糕的人腦子不好，直接投訴，拿破崙就是要待在它原本的盒子裡，別鬧了⋯」、「沒紙盒是什麼鬼？他們叫貨點貨的人在幹嘛？好好笑，要是小紙盒沒了，也會要人直接拿著切片蛋糕裝袋嗎？真的是別鬧了」、「改天買咖啡，會不會説沒有杯子了，然後把咖啡倒在塑膠袋裡，袋口用紅色塑膠繩束起來？」、「記憶中的古早味蛋糕是這樣裝的，但還會上一層烘焙紙」。

而85度C官方也留言，「妳好，這裡是85度C公關客服，透過我們有透過IG私訊您，再請您請幫留意一下，謝謝」。不過仍有部分網友不買單，「為什麼要私訊？你們的蛋糕是否這樣包裝不可以公開嗎？」、「這真的有點誇張」。