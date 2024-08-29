高雄環球影城變電箱冒煙 電影看一半疏散！民眾驚嚇逃生 20:232024/08/29 中時 楊舒婷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄市苓雅區大順三路的環球影城29日晚間7時許傳出火警。（民眾提供／楊舒婷高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市苓雅區大順三路的環球影城29日晚間7時許傳出火警，數百位民眾緊急疏散，不過消防隊到後發現是位於3樓的變電箱冒煙，並未有明火，消防人員也立即使用滅火器將變電箱的煙霧熄滅，無人傷亡，證實為虛驚一場。 #高雄市 #苓雅區 #環球影城 #變電箱 #冒煙 【全球關注 2024美總統大選】 拜登退選挺賀錦麗 川普勝券在握？ 也許您會感興趣 推薦閱讀 女友約別人單獨看電影！醋男撂人暴怒痛扁 誤會一場尷尬了 16:452024/08/26 社會 高雄台積電P3廠用地變更通過 17.22公頃預計可助千人就業 19:592024/06/24 生活 高雄停電不能算台電頭上 他一時恍神 要賠慘了 09:382024/06/24 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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