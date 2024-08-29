高雄市苓雅區大順三路的環球影城29日晚間7時許傳出火警，數百位民眾緊急疏散，不過消防隊到後發現是位於3樓的變電箱冒煙，並未有明火，消防人員也立即使用滅火器將變電箱的煙霧熄滅，無人傷亡，證實為虛驚一場。

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