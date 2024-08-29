Canon 最受矚目的二台高階專業全片幅無反單眼相機 EOS R1及EOS R5 Mark II，於在8月29日在台發表。 Canon旗艦級EOS R1以及全能型EOS R5 Mark II，整合突破性的AI科技，擁有最先進的全新技術和革新功能。

Canon旗艦級EOS R1搭配RF24-70mmF2.8 L IS USM。（Canon提供）

新發表的EOS R1以旗艦級的頂規功能主打新聞攝影師和運動、活動記錄和野生動物攝影等領域的專業攝影師；而EOS R5 Mark II則以全方位升級的強大攝影及錄影功能，適合各拍攝類型專業攝影師、進階攝影愛好者及影片內容創作者。

Canon全能型EOS R5 Mark II搭配RF24-105 F4 L IS USM。（Canon提供）

EOS R1和EOS R5 Mark II皆配備EOS 歷史上最強大的影像處理系統 — 全新開發的 Accelerated Capture (加速捕捉) 系統。它結合了全新開發背照堆疊式 CMOS 影像感測器、創新的DIGIC加速處理器及 DIGIC X 影像處理器，帶來前所未見的處理速度。

為實現更流暢的自動對焦控制和操作，提高對動態場景的反應能力，EOS R1和EOS R5 Mark II都加入了創新的眼球控制自動對焦功能，當攝影師以觀看觀景器拍攝相片時，相機能透過偵測眼球的移動、根據攝影師的視線移動自動對焦點，實現於多個主體間快速切換自動對焦的可能。