檢方追查京華城及威京集團為提高京華城土地容積率，透過台北市議員應曉薇向柯市府一再陳情，要求放寬容積率，應女疑收受高達數千萬元賄款，而沈慶京涉行賄，經聲請羈押後，台北地方法院29日晚上9點開庭，先訊問應曉薇，再訊問應的助理吳順民及沈慶京，最後再作成裁定，決定是否羈押或交保。

檢廉28日兵分48路搜索威京集團及京華城、中工、中石化等2家上市公司，另以被告身分傳喚威京集團主席沈慶京、京華城董事長陳玉坤、應女男友王尊侃、助理陳佳敏、吳順民5人到案，6名被告和3位證人移送北檢複訊。

據了解，應曉薇、沈慶京否認收賄、行賄，但2人對雙方高達數千萬元的異常金流交代不清，檢廉認為2人涉嫌貪汙重罪，有逃亡之虞，檢方不排除訊後聲押禁見。由於雙方可疑賄款的異常金流高逾數千萬元，檢廉研判應女不可能獨吞龐大款項，懷疑她是「白手套」，不排除另有柯市府官員涉貪，檢廉已列為下階段偵查重點，將發動後續偵查行動。