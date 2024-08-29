一項由澳洲戰略政策研究所(ASPI)依據關鍵技術追蹤系統進行的研究指出，在2019年至2023年期間所發表的論文當中，中國在57個領域位居榜首，佔所有領域達90%，極可能爆發重大科技創新。研究報告呼籲，美國與其亞洲盟友應共同努力，才能迎頭趕上中國在關鍵技術領域的快速發展。

據《日經中文網》報導，澳洲政府資助的ASPI研究所針對2003年到2023年間發表的論文進行的研究，在追蹤64個技術類別的論文中引用量排名前10%數量來評估各國研究競爭力。研究發現，2003至2007年期間，美國在64個類別中的60個類別處於領先，而中國僅3類名列前茅。但是到了2019至2023年，美國僅在量子計算和生物技術、基因技術和疫苗等7個類別上排名第1，其他57 個領域的榜首都是中國，佔總量近9成。

研究報告說，值得注意的是，中國在可能具有軍事用途的軍民兩用技術，像是雷達、衛星定位、無人機等24個被列為有國家壟斷高風險類別上，取得了長足的進步。例如在極音速探測和追蹤用方面，中國佔73%，美國佔13%，英國佔3%；在尖端飛機發動機方面，中國以63%領先，而美國則以7%落後。

ASPI的報告因此示警稱：「關鍵國防技術的科學突破和研究創新，越來越有可能發生在中國。」

隨著中國壟斷關鍵科技的風險上升，ASPI智庫建議澳洲、英國和美國的安全組織AUKUS(澳、英、美3國軍事聯盟)與日本和韓國合作。報告認為，在尖端機器人技術和自主系統操作技術等一系列技術方面，AUKUS的共同研究仍然落後於中國的高影響力研究成果，若將AUKUS的研究與這些領域更密切的合作夥伴日本和韓國的研究相結合，有助於縮小研究績效的差距。

今年4月AUKUS成員國的國防部長發表聯合聲明表示，正在考慮與日本進行科技研究合作。目前美國、英國和澳洲將日本視為人工智慧、量子技術、電子戰能力和極音速武器等領域的潛在合作夥伴，同時將聯手大規模投資下一代半導體的韓國共同研究尖端國防科技。