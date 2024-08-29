美國AI晶片霸主輝達29日凌晨公佈第2季財報以及第3季度財測，雖然成績超出市場預期，但第3季指引未達預測高標，盤後重挫逾8％，針對下一代Blackwell晶片生產進度，黃仁勳表示光罩的修改已經完成，並不是太大的問題，預期在第4季帶來數十億美元的營收，但認為市場對Blackwell的期待太「不可思議」。

輝達第2季財報營收300.4億美元，季增15％，年增122％，創下新高紀錄，也高於市場平均預期的287億美元，不過超出的幅度只有4.1％，過去幾季平均超出的幅度都在12％左右。

在淨利的部分，從去年同期的61.8億美元，EPS 25美分，成長超過1倍，來到166億美元，EPS 67美分，調整後EPS為68美分，超過市場預期的64美分。

而輝達的金雞母「數據中心」的第2季營收為263億美元，季增16％、年增127％，超出市場預期的251億美元。

針對第3季的財測，輝達認為營收將季增6至10％，年增79％達到325億美元正負2％間，雖然財測高於市場平均預期的319億美元，但仍低於高標的379億美元，因此看多輝達的機構，會認為輝達在本季的表現，可能不如以往亮眼，但實際上輝達在今年的股價已經上漲超過160％，且前幾季營收年增都在200％以上，已經是資優生。

至於先前傳出Blackwell的晶片設計缺陷，黃仁勳在此次電話會議也提到，晶片設計沒有太大的問題，只需要修改光罩，預期Blackwell會在第4季出貨，並貢獻數十億美元的營收，外界對於Blackwell抱持相當大的信心，但黃仁勳認為那「太不可思議」，並表示現在的Hopper以及下一代的Blackwell需求都相當強勁。