京華城容積獎勵爭議近日持續延燒，由於京華城從興建至拆除都未達30年，不符合都市更新的規範，卻能獲得20％都更容積獎勵引發議論。不過民進黨台北市議員許淑華29日指出，看似較符合規範的30％容積獎勵轉移也有貓膩，其中15％以捐地換取的部分，193筆土地多數都低於公告現值，捐的土地合計總價、公益性都遠低於本應繳納的40億元。

許淑華指出，30％的容積轉移市值，三家專業單位進行估價，估價分別為83億、82億、81億。因此最後拍板京華城應支付容積代金約80億元，但沈慶京僅只支付一半約43億，剩下約37億則以「捐贈公共建設」名義捐贈193筆土地，共5233.58平方公尺。

不過許淑華發現，沈慶京所捐的土地，只有一小部分符合公告現值，但部分都低於行情，等於是用低價買進的土地，來規避法規，他捐的土地合計總價、公益性都遠低於本應繳納的約37億元。

「這30％容移核定，就發生在柯文哲任內，就這樣又讓財團再次貪到小便宜！」許淑華說，低於公告現值的很多道路用地，本就是部分建商買來等待徵收、容積移轉、容積交換等用途。沈慶京拿道路用地來省高額代金，還講得一副正義凜然，柯文哲則與大財團攜手，玩弄灰色地帶的金錢遊戲，遲早要面對司法、付出代價。