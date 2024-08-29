一則新聞報導「臺中市15期市地重劃區因中央要求留設5％社宅用地」，就釣出國發會和內政部29日同步發布澄清，表示「並無報載所言」，且依目前方案規劃並未要求台中市府留設抵費地提供興建社宅。

國發會說明，此次爭議係源自報載內政部113年6月20日函報行政院「整體開發地區社會住宅土地規劃及取得實施方案（草案）」一案，上開方案主要重點為未來地方政府規劃整體開發區辦理區段徵收、及市地重劃時必須保留3％～5％供社宅整體規劃利用。

國發會表示，政院6月21日交議上述方案後，已於6月24日函請財政部、法務部、行政院主計總處、公共工程委員會及6個直轄市政府等機關「表示意見」，並在月餘後的8月5日，將各機關意見函請內政部「研析回復中」。

國發會再次強調，從未要求台中市政府辦理市地重劃須納入5％社宅用地之事。

內政部的說法，則是依照目前陳報行政院的「整體開發地區社會住宅土地規劃及取得實施方案」(草案)規定，直轄市或縣市政府於辦理10公頃以上的市地重劃區，需留設全區面積5％～3％的土地供興建社宅使用；而臺中市政府辦理的第15期市地重劃區，開發面積約6.9公頃，未達10公頃的門檻。

內政部表示，依目前方案規劃並未要求留設抵費地提供興建社宅，台中市府可依該區都市計畫自行規劃興建聯合行政中心。台中市府因此結束了一場虛驚。