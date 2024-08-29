總統府提供

賴清德總統今天下午主持「中華民國113年9月份將官晉任授階典禮」，期勉晉升的將官在崗位上精益求精，以積極務實、寬厚開放的態度帶領部屬，團結國軍力量，成為國家安全最堅實的屏障。未來繼續一起努力，打造現代化軍隊，共同守護國家安全。

今天晉升的將領包括陸軍少將連志威晉任陸軍中將，陸軍上校李志豪、方深滽、陳朝陽等3人晉任陸軍少將，晉任官階從9月1日生效，由賴清德親自授階。

賴清德表示，這是屬於各位的榮耀時刻，也是我們國軍整體實力的再強化。因此，他要以三軍統帥的身分為各位掛階，表達他對國軍將官的重視和期許。

他恭喜連志威晉任中將，並表示，今年，我們恢復一年期義務役，透過加強訓練內容，希望提升全民國防的韌性。他也感謝連志威，在這個過程中的努力，他相信投身新制訓練的役男，經過一年完整的多元訓練，配合完善的後勤資源，可以達到實際提升臺灣自我防衛能力的目標。

賴清德也恭喜李志豪、方深滽、陳朝陽三位將軍晉任少將。他說，各位在查緝毒品走私、取締越界、巡航追查等工作，都有傑出的表現，帶領國軍及海巡同仁，完成一項又一項艱鉅的任務，守護我們海域的安全。

他也感謝現場的家屬，「因為你們的支持和付出，才能讓將官們，全心全力投入保家衛國的工作」。

賴清德強調，晉任之後的責任將更加重大，他期勉將官們在崗位上精益求精，並且以積極務實、寬厚開放的態度，帶領部屬，團結國軍的力量，成為國家安全最堅實的屏障。「接下來，我們繼續一起努力，打造現代化的軍隊，共同守護國家的安全」。

包括總統府祕書長潘孟安、國安會祕書長吳釗燮、國防部長顧立雄、參謀總長梅家樹、海洋委員會主委管碧玲、陸軍司令鍾樹明等均在場觀禮。