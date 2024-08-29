藝人孫鵬、狄鶯的兒子孫安佐，日前因擔任真人秀《拳願之星》評審，竟與另一位評審、綽號「台中燒打雞」的韓森發生衝突，雙方更約好要在擂台上解決。怎料，韓森今（29日）卻爆出比賽告吹，而原因竟然是孫家人在施壓，希望換掉韓森。

稍早，韓森在IG上公布影片聲稱，與孫安佐的比賽被取消了，《拳願》的主辦單位告訴他，因孫安佐的家人介入，希望把韓森換掉，找來另一個人與孫安佐打拳。

這讓韓森相當錯愕，痛批主辦單位：「你《拳願》竟然有辦法，畏懼某方的勢力，然後來妥協換人，叫另一個人來代替我打這場比賽，那我為什麼要陪你們演？」

韓森指出，這次的比賽受到對方家人的影響，讓他無法接受。（圖／IG@韓森）

韓森強調，自己從來都不是拒戰的那一方，由於有太多人關注這場拳賽了，「這個鍋（比賽取消）我不揹」，誓言這場比賽一定要打。此外，韓森還嗆孫安佐，連他那關都過不了，還想要去烏克蘭打仗，他說如果當初重新選擇的話，「我還是會K他（孫安佐）」。