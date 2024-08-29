明（30）日台灣各地為多雲到晴，清晨中南部地區有零星短暫陣雨，白天之後各地恢復為多雲到晴，但午後天氣變化大，山區及近山區平地都易有局部短暫雷陣雨，並恐有局部大雨發生。氣象署預報，未來7天的天氣偏向午後雷陣雨型態，下周二開始將再受到低壓帶影響，雲量及水氣開始增多。另南海至菲律賓東方海面為大低壓區，有利熱帶系統發展。

氣象署預測未來溫度趨勢。（翻攝自氣象署）

氣象署指出，明日各地高溫普遍在32到36度，其中大台北地區、花、東及台中以南大部分縣市，有局部36度以上高溫發生的機率。至於降雨方面，清晨因海陸風輻合，中南部地區有零星短暫陣雨，白天之後各地恢復為多雲到晴，但午後天氣不穩定，山區及近山區平地都易有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生的機率。

氣象署預測未來降雨趨勢。（翻攝自氣象署）

至於未來一周天氣，氣象署預測，以偏向午後雷陣雨為主，對流發展旺盛時容易伴隨短延時強降雨、雷擊、強風等劇烈天氣現象。周六到下周一（31日到9月2日）北方有較乾空氣南下，水氣將稍減少，各地大多為多雲到晴，清晨中南部地區有零星短暫陣雨，午後中南部近山區及各山區有局部短暫雷陣雨，且周六、下周日並有局部較大雨勢發生的機率。

下周二至下周四（9月3日到5日）因低壓帶外圍帶來水氣，各地雲量增多，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨。9月5日到7日因台灣位於大低壓區附近，雲量及水氣增多，天氣不穩定，午後有局部短暫雷陣雨，清晨至上午中南部地區有零星短暫陣雨。

針對第10號中度颱風珊珊，氣象署表示，已於29日早上8時中心登陸日本九州鹿兒島，14時中心位於九州，之後將朝四國及本州方向移動。另南海至菲律賓東方海面為大低壓區，有利熱帶系統發展，氣象署將持續觀察未來是否有熱帶擾動生成。