民眾黨主席柯文哲政治獻金風波延燒，又被爆料動用選舉補助款買4300萬元商辦將信託，更傳出會暫離黨主席等消息。民眾黨於今（29日）下午15時召開「柯文哲總統大選政治獻金外界疑義 一次澄清記者會」，柯也親自現身鞠躬道歉，宣布經思考要向黨請假3個月，自動申請調查。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉29日就表示，「柯文哲如果沒有保住這個黨主席的話會更慘，他請假就是為了保住他黨主席」，引發討論。

吳子嘉29日在網路節目《董事長開講》中表示，「這個很簡單，他今天如果請假，禮拜六收押，收押也很可能像鄭文燦一樣，47天就回來了，請假一個月還是黨主席」，吳子嘉坦言，「柯文哲如果沒有保住這個黨主席的話會更慘，今天之所以讓檢調辦得這麼小心謹慎，就是因為他是黨主席，柯文哲的保護傘就是這個黨主席」。

不過吳子嘉也提到，「但柯文哲不懂，這也不能怪他，因為這個黨是他創立的，所以他認為這個黨是他的財產，破罐破摔也沒差，蔡壁如罵開罵，我都不理妳」，吳子嘉最後更說，「柯文哲都沒有把民眾黨的人當作是咖，他請假就是為了保住他黨主席」。

★未經判決確定，應推定為無罪。