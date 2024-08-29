基隆地檢署28日偵結大日開發公司行賄基隆市政府官員案件，國民黨中央29日上午召開記者會，認為弊案發生在前朝，時任市長的林右昌應出面給基隆一個交代。民進黨基市議會黨團29日下午則是指出，涉案的市府技正是國民黨前市長張通榮的親信，因此是國民黨弊案。國民黨基隆市黨部發言人黃申棟晚間在臉書發文，表示民進黨團若不是時空旅人，就一定是時空錯亂了。

民進黨團指出，涉入大日案的交通處賀姓技正是國民黨籍前市長張通榮的心腹，也是現任交通處長王圳宏愛將，他認為該案是國民黨自己人涉賄，國民黨不要想為了搶救謝國樑被罷免，政治操作硬扯林右昌。

黃申棟晚間在臉書發文表示，他看完基隆市議會民進黨團的記者會，發現民進黨團裡一定有人是時空旅人！

黃申棟問民進黨團，在前基隆市長張通榮的時代，有大日開發這家廠商嗎？他接著說，大日開發是林右昌擔任基隆市長時帶來的廠商。

黃申棟再問民進黨團，當大日行賄交通處技正等人時，交通處長還叫做王圳宏嗎？既然不是，那麼，是否應該請時任的交通處長說明？

黃申棟三問民進黨團，信二停車場這麼大的案子，難道時任基隆市長的林右昌，是真的一點都不知道嗎？如果真的說什麼都不知道，那就代表了林右昌施政的怠惰與無能。

黃申棟說，他知道民進黨很多民代，雖然嘴巴罵愛奇藝，但是很愛看愛奇藝。他認為，基隆市議會民進黨團不知是否看了太多愛奇藝的穿越劇，竟然開了一個穿越時空的記者會，錯把右昌當通榮，或是以為基隆人都跟他們一起時空錯亂了？