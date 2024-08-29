小甜甜（張可昀） 去年與前夫宋晉賢離婚後，除了努力工作養家，也曾被週刊拍到約會畫面，傳出有第二春。日前小甜甜宣布結束與新歡的感情，也曾發文自曝「很久沒在台灣演藝圈了」，並且決定要帶女兒移居廈門展開新生活。昨（28日）她公開一系列火辣舊照，坦言：「想回到自己當初最喜歡的狀態與樣子」。

小甜甜昨日透過IG發文，從多張舊照可見，多年前減重有成的她身穿緊身運動衣褲，展現性感身材曲線，另外還有她身穿桃紅色比基尼搭配黑色三角泳褲，細腰加上美腿相當吸睛，同框站在八點檔女星王宇婕身邊，卻絲毫不遜色。

小甜甜（右）穿火辣比基尼，同框王宇婕（左）舊照曝光。（圖／翻攝自小甜甜IG）

感嘆時光流逝，小甜甜也直言想回到當初最喜歡的狀態與樣子，「以前的妳是多麼努力的愛妳自己」，表示人一但忘記了過往狀態，便很難找回來，不過她也更下定決心努力，並自我勉勵一定要相信自己的強大：「停止偷懶與安逸，要有目標的回到你要的過去，並且找回當初那種種因為你愛自己所以達成並維持著的原因」。

小甜甜表示，「想回到自己當初最喜歡的狀態與樣子」。（圖／翻攝自小甜甜 IG）

貼文曝光後，也引發許多粉絲留言鼓勵：「減重這麼困難又需要持之以恆的事妳都做到了，其他的妳一定也可以的」、「妳可以的！那時候的妳真的很美很漂亮」、「好棒，不管什麼狀態都要開心喔」、「不管怎樣的自己都要愛自己」、「相信妳可以的，一起加油 」。