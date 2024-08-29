台北市長、民眾黨主席柯文哲京華城案爭議持續，國民黨台北市議員應曉薇、威京集團主席沈慶京遭聲請羈押禁見。對此，前立委郭正亮29日就表示，「柯文哲全身而退非常困難，事實上現在有三個決策點，柯文哲都要解釋」，引發討論。

郭正亮29日在中天節目《大新聞大爆卦》中表示，「柯文哲全身而退非常困難，沈慶京不只大家不碰，而且他提840的容積率，所以台北市議會只有一個人敢接，沒有一個議員敢接，只有應曉薇敢碰」。郭正亮坦言，「事實上現在有三個決策點，柯文哲都要解釋，第一個是2020年4月15日，他蓋章決行同意都發局的提案，就是要商議京華城的樓板面積，這是第一次；同一年的10月27日，要準用都更容積獎勵辦法，這邊就是很大的爭議了，因為後來有不斷反對的聲音出現，到了最後就是定案」。

郭正亮指出，「三個的決策都跟柯文哲有關係，而圖利罪不容易定罪，是要明知違背法律，這要怎麼認定？第一個就是看有沒有前例」，郭正亮接著說，「台北市目前最高的容積率就是101大樓，101大樓的容積率是752％，這是大家認為合理的，那為什麼京華城可以用840％呢？」

郭正亮最後也坦言，「而且有這麼多人都表達反對，你還是要過，這就符合這個要件，檢方一定會從這裡面論證，柯文哲更麻煩的是，彭振聲已經轉污點證人了，如果沈慶京願意說出錢給誰，那很可能就會變緩刑」。

★未經判決確定，應推定為無罪。