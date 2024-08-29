俄羅斯軍隊於週三（28日）進入烏克蘭東部的諾禾羅迪夫卡村（Novohrodivka），距離烏軍東部5條公路及1條鐵路交會的波克羅夫斯克（Pokrovsk，又譯紅軍村）僅8公里。烏東最大後勤樞紐波克羅夫斯克是俄羅斯東部攻勢的主要目標之一。烏克蘭總統澤倫斯基週三表示，情況「極為艱難」.

2024年7月起至8月29日，紅軍村方向的俄軍攻勢。（翻攝自烏克蘭Deep State開源圖資）

據《富比世》（Forbes）28日報導，烏克蘭軍隊在波克羅夫斯克前線的兵力有限，許多原本預備的部隊已被派往庫斯克州進行突襲。然而，烏克蘭領導層總算意識到波克羅夫斯克防線的重要性。

波克羅夫斯克戰役實際上是今年2月烏軍從阿夫迪夫卡撤退後戰事的延續。阿夫迪夫卡原是重要的堡壘，在烏軍撤退後，使得西部的後勤樞紐暴露在俄軍攻擊之下。若俄軍成功佔領波克羅夫斯克，將削弱烏克蘭在東部戰線的防禦能力，這可能是俄羅斯全面占領頓涅茨克州的重要前提。

當烏軍司令瑟爾斯基將軍（Oleksandr Syrsky）抽調8個或更多旅，數千部隊入侵庫斯克時，讓許多觀察家感到驚訝。為什麼這些部隊不去增援波克羅夫斯克？

對庫斯克戰略的一種正面解讀是「圍魏救趙」，希望透過這次侵略來吸引俄羅斯的部隊離開東部，減輕波克羅夫斯克的壓力。然而，親烏克蘭的分析團隊CIT指出，這個策略失敗了，俄軍進攻的部隊番號更本沒有改變，這意味者紅軍村方向的俄軍根本沒有抽調走。

🇷🇺🇺🇦 Russian channels continue to upload footage from Kursk.



I can't imagine how badly the guys fighting in Pokrovsk would have wanted all that equipment lost in Kursk. pic.twitter.com/XvI4jHony6 — Heyman_101 (@SU_57R) August 28, 2024

目前守衛波克羅夫斯克的烏軍約有6個旅，但面對俄軍的數量優勢，烏軍可能不得不放棄該城市。專家警告，若烏克蘭指揮部不採取措施穩定局勢，俄軍可能在幾週內逼近波克羅夫斯克。