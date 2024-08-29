俄羅斯軍隊於週三（28日）進入烏克蘭東部的諾禾羅迪夫卡村（Novohrodivka），距離烏軍東部5條公路及1條鐵路交會的波克羅夫斯克（Pokrovsk，又譯紅軍村）僅8公里。烏東最大後勤樞紐波克羅夫斯克是俄羅斯東部攻勢的主要目標之一。烏克蘭總統澤倫斯基週三表示，情況「極為艱難」.
據《富比世》（Forbes）28日報導，烏克蘭軍隊在波克羅夫斯克前線的兵力有限，許多原本預備的部隊已被派往庫斯克州進行突襲。然而，烏克蘭領導層總算意識到波克羅夫斯克防線的重要性。
波克羅夫斯克戰役實際上是今年2月烏軍從阿夫迪夫卡撤退後戰事的延續。阿夫迪夫卡原是重要的堡壘，在烏軍撤退後，使得西部的後勤樞紐暴露在俄軍攻擊之下。若俄軍成功佔領波克羅夫斯克，將削弱烏克蘭在東部戰線的防禦能力，這可能是俄羅斯全面占領頓涅茨克州的重要前提。
當烏軍司令瑟爾斯基將軍（Oleksandr Syrsky）抽調8個或更多旅，數千部隊入侵庫斯克時，讓許多觀察家感到驚訝。為什麼這些部隊不去增援波克羅夫斯克？
對庫斯克戰略的一種正面解讀是「圍魏救趙」，希望透過這次侵略來吸引俄羅斯的部隊離開東部，減輕波克羅夫斯克的壓力。然而，親烏克蘭的分析團隊CIT指出，這個策略失敗了，俄軍進攻的部隊番號更本沒有改變，這意味者紅軍村方向的俄軍根本沒有抽調走。
目前守衛波克羅夫斯克的烏軍約有6個旅，但面對俄軍的數量優勢，烏軍可能不得不放棄該城市。專家警告，若烏克蘭指揮部不採取措施穩定局勢，俄軍可能在幾週內逼近波克羅夫斯克。
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