高雄有名28歲男子利用家中電腦中的AI繪圖軟體「Stable Diffusion」，生成多張女童及少女裸露胸部、下體的圖片，並且整理成寫真集，於網路上販賣1本99元，共賣出14本獲利1386元，就遭到民眾舉發；橋頭地院審理後，依兒童及少年性剝削防制條例，判處男子有期徒刑7月，緩刑2年，並應向公庫支付3萬元，及接受法治教育1場，可上訴。

據判決書記載，去年10月中旬一名男子於家中電腦使用AI繪圖軟體「Stable Diffusion」，並輸入與兒童及少年性相關的生成詞，由軟體生成多張女童及少女裸露胸部、下體的圖片，並將圖片整理成寫真集，並於蝦皮賣場，以每本99元的價格販賣，並且在商品名稱標註「高中生」、「教室」、「高中」、「學生」、「蘿莉」等關鍵字，吸引買家購買，男子也賣出10多本獲利1,386元。

由於，男子的販賣女童及少女裸露胸部「寫真集」遭到民眾舉發，員警於今年2月上旬前往男子家中執行搜索，當場查扣儲存兒少性相關圖畫行動硬碟1顆。

橋頭地院審理時，男子坦承不諱，法官認為年僅28歲男子以AI繪圖軟體生成兒童及少年性相關的虛擬人物圖片，在網路公開兜售，雖販賣時間不長，售出數量與獲利有限，並無實質被害人，惡性與犯罪情節，與拍攝或製造真實兒童及少年性影像的手段尚有重大差異，依法酌減其刑，判處男子有期徒刑7月，緩刑2年，並應向公庫支付3萬元，及接受法治教育1場，可上訴。

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★未經判決確定，應推定為無罪。

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根據刑法第235條規定，散布、播送或販賣猥褻之文字、圖畫、聲音、影像或其他物品，或公然陳列，或以他法供人觀覽、聽聞者，處二年以下有期徒刑、拘役或科或併科三萬元以下罰金。意圖散布、播送、販賣而製造、持有前項文字、圖畫、聲音、影像及其附著物或其他物品者，亦同。提醒大家勿加入跪求、私給等行列以免觸法。

根據刑法刑法319-3條，未經他人同意，無故重製、散布、播送、交付、公然陳列，或以他法供人觀覽其性影像者，處五年以下有期徒刑，得併科50萬元以下罰金。 犯前項之罪，其性影像係第319條之1第1項至第3項攝錄之內容者，處6月以上5年以下有期徒刑，得併科50萬元以下罰金。