49歲知名電音女神「姐姐」謝金燕，挑戰自我參加《乘風2024》（浪姐5）表現亮眼，雖然最終無緣成團，但仍展現出努力不懈的精神。透過節目圈粉無數，也結交到許多好姐妹，像是韓國女團「KARA」成員妮可(Nicole)，近日謝金燕特地跑到日本KARA演唱會上替對方應援，一見面兩人立即淚崩哭成一團。

近日KARA睽違多年在日本大阪開唱，謝金燕為了給對方一個大驚喜，偷偷瞞著妮可飛過去看演唱會。她透露自己「最期待的就是Nicole見到姐姐的反應了」。她附上三個哭泣的表情符號，喜極而泣表示：「我們終於見面了，Nicole一出場姐就已經淚流滿面了」，而妮可也留言表示：「我已經開始想妳了」。

謝金燕偷偷現身日本KARA演唱會，給好姐妹妮可驚喜。（圖／翻攝自jeanniehsieh___bbb IG）

謝金燕分享很多張和妮可的合照，謝金燕戴著藍棒球帽，穿著黑色卡通上衣，手裡拿著妮可應援扇子。妮可則是比出大大的愛心，兩人一起對鏡頭露出甜甜的微笑，展現出彼此的好交情。而從謝金燕曝光的影片則可以看到，她先在演出時賣力地替對方應援，之後又對著鏡頭落淚，看起來非常想念對方。演出結束後，悄悄靠近，妮可一發現謝金燕的身影，立即露出吃驚的表情，並小跑步過來擁抱對方，兩人都感動的掩面哭泣。

一系列畫面曝光後，粉絲們都很驚訝原來兩人交情那麼好，大家開心留言表示：「最美好的友誼」、「兩人都是眼濕濕，希望你們後續有合作」、「浪五最愛兩位」、「妮可是飛奔的跑向姐姐太可愛了，看到你們兩相擁，眼眶不知不覺的跟著你們一起泛淚」。