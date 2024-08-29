【全程字幕】4300萬補助款買商辦惹議！ 柯文哲：用我名字買監督力道更大 @ChinaTimes

民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金風暴，又爆出今年5月用選舉補助款購買4300萬元商辦。對此，柯文哲29日晚間在社群上承認「思慮不周」，對於沒將屋主直接登記「台灣民眾黨」，柯文哲解釋「既然是台灣民眾黨黨主席，我也會去使用辦公室，有需要就直接去買了。只是忽略了社會觀感上的問題」，至於木可公司匯款450萬至他的私人帳戶，柯文哲強調，「這筆錢會全數捐出，做為社會公益使用」。

柯文哲Threads全文如下：

在最近諸多風波當中，其中一項關鍵爭議就是為何我花費4300萬選舉補助款，在立法院附近購買商辦？其實台灣民眾黨的辦公空間長久以來相當不足，許多和立法院業務比較相關的單位，本來就需要一間鄰近的辦公室，所以我才會把選舉補助款拿去購置立法院附近的辦公空間。

但很多人質疑，如果是要給民眾黨使用，當初為什麼屋主不是直接登記「台灣民眾黨」？關於這點，我必須承認我確實思慮不周。我認為我既然是台灣民眾黨黨主席，我也會去使用辦公室，既然有需要我就直接去買了。只是我忽略了社會觀感上的問題，導致了後續的爭議。

另外關於我的戶頭裡面有450萬木可給我的肖像授權金。這是選舉前我跟木可簽約就有明載的事項，但是當時並沒有寫明金額，我也不清楚有多少錢匯入。接下來這筆錢我會全數捐出，做為社會公益使用。

我的錯誤常常在於「只看到需要，卻沒有去考慮到觀感後果」，關於這一點，我會深切檢討，期盼恢復民眾對於台灣民眾黨財政紀律的信任。