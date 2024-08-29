富邦金控29日舉行2024年第二季法說會，富邦金2024年上半年稅後淨利813.1億元，每股盈餘（EPS）5.97元，稅後淨利、每股盈餘穩居金控業之冠；旗下子公司富邦人壽上半年稅後淨利市場第一，年增97％；台北富邦銀行上半年稅後淨利續創歷史同期新高，年增24％；富邦證券上半年獲利大幅成長，年增45％；富邦產險利潤持穩增加，續居市場龍頭。

韓蔚廷表示，9月FED降息機率非常高，降息後，利息成本也會降低，相信景氣也會比較好；當景氣好，自然金融業也會隨之表現較佳，同時，資金成本低，對股市也有正面影響。

台股方面，韓蔚廷進一步指出，台股基本面還算正面，以AI題材來說，相信中長期會有正面發展，不過，短期評價上也可能因為漲多而出現調整，傳產則呈現緩步復甦，整體短期間看不到負面因素，因此「審慎樂觀」看待。

下半年有美國總統大選重頭戲，北富銀分析，目前兩位候選人民調數接近，因此預期近期市場不會出現劇烈變化，11月大選後則會有慶祝行情，受到壓抑的產業可能會有表現機會，例如，假設川普當選，則能源政策可能反轉，石化產業、金融業、中小企業可能都會受益。