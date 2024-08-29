專營中小型船舶與無人水面艇的 Swiftships公司(意即「快艇」) 推出了一款名為「迅捷海行者」 (Swift-Sea-Stalker ,簡稱S3) 的小型無人攻擊水面艇，它配有4枚聯合空地飛彈，相當符合「以小擊強」的不對稱作戰。

防衛部落格(Defense Blog)報導， 8 月17 日至29 日，在印第安納州阿特伯里營(Camp Atterbury,)舉行的技術準備實驗(T-REX)期間，「迅捷海行者」首次向公眾發表。在活動期間，研發團隊與印第安納州國民警衛隊合作，在軍方的訓練場展現了戰術和作戰空間。

在外觀上，「迅捷海行者」與普通的載人快艇頗為類似，因為它也有一個帶頂蓬的「駕駛艙」，然而，那只是偽裝，實際上那是AGM-179 聯合空地飛彈 (JAGM)的彈艙，當它要發起攻擊時，彈艙會向兩側開啟，4枚JAGM飛彈就可蓄勢待發。

準備攻擊時，迅捷海行者開啟彈艙，露出4枚聯合空地飛彈。(圖/ Swiftships)

聯合空地飛彈是洛克希德馬丁公司(Lockheed Martin)所製作，它採用半主動雷射和毫米波雷達導引，全長180公分，直徑18公分，重量49公斤，射程8公里。它是AGM-144地獄火飛彈的繼承者，外型也沿用地獄火的設計，只是尺寸略長 。可掛在直升機、戰機、軍艦、快艇，應用彈性大。

研發團隊表示，「迅捷海行者」可擔任爭議與危險水域的監視和攔截任務，比如在亞丁灣、南中國海，或是戰鬥中的俄烏戰爭，4枚飛彈可以打擊那些有威脅的敵對目標與恐怖份子。

該無人艇的最高航速超過30節，有效航程1000海浬(1800公里)，續航力40小時，具備長時間作業能力，除了遠端遙控，也具有AI系統，可以自主巡弋。這些功能使夥伴國家，能夠有效監測和應對其海岸線的威脅，增強海上安全。

該公司表示，他們已經獲得美國國防部的合約，「我們很榮幸的獲得國防部支持，參與保護水域和重要海洋利益的使命。」