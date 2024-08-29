台北市一名女子小美（化名）與長榮航空外籍副機師小帥（化名）是朋友，兩人於民國110年1月26日會面後發生糾紛，小美不滿而採取了一系列行為，最後被小帥告上法院，法院審理後依非公務機關非法利用個人資料罪，處有期徒刑4月，可易科罰金。公然侮辱罪，處拘役10日。強制未遂罪2罪，各處拘役25日。拘役部分，應執行拘役35日，可易科罰金。可上訴。

判決指出，小美與擔任長榮航空機師之小帥為友人關係，其等於民國110年1月26日16時45分許，先至台北市西門町咖啡廳談天後分開，同日復相約於商旅約會，嗣因故而生齟齬。

小美竟非法使用小帥的出勤班表，並通過IG帳號公開，違反了個人資料保護法，損害了小帥的隱私。另PO出「害群之馬：小帥隔離期間偷跑外出，聚餐，約妹，逛街」

並公開侮辱小帥，小美於IG發布含有小帥個人資訊的圖片，並加註「渣男我不愛」及「拒驗DNA也可判親子關係存在喔」、「小孩無法選擇自己出生，但我不認為我沒能力給我的小孩雙倍的愛」等文字之限時動態，對其社會名譽造成損害。

小美還以恐嚇手段迫使小帥遵從其要求，否則就要向小帥的朋友、長榮航空公司及媒體揭露其違反防疫規定的行為，造成了小帥的壓力。另外還向媒體爆料。

事後小帥向台北地方檢察署提起訴訟，經檢察官調查後起訴。法院認定，雖然小美及其辯護人對所提證據提出質疑，但經過審查，證據顯示小美確實使用了相關IG帳號發佈違法內容，並進行了不當行為。

法院指出，小美與小帥相約喝咖啡、去旅館的期間，小帥顯然仍在加強自主健康管理的期間，則小美向小帥之主管報告申訴小帥有違反防疫規定與其喝咖啡、去旅館之行為，毋寧係對於小帥有無違反防疫規定產生質疑並查證的一環，難認有何誹謗之情形。

法院審酌，小美利用小帥的個人班表，侵犯了其隱私權，並通過社交媒體進行公然侮辱及威脅，已違反法律規定。依非公務機關非法利用個人資料罪，處有期徒刑4月，可易科罰金。公然侮辱罪，處拘役10日。強制未遂罪2罪，各處拘役25日。拘役部分，應執行拘役35日，可易科罰金。可上訴。