中華電信與日本電信電話株式會社(NTT) 29日宣布啟動台灣與日本之間全球首例國際IOWN全光網路(APN)，此國際IOWN全光網路連接位於台北市的中華電信總公司與日本武藏野市的NTT武藏野研發中心。在約3,000公里距離的光纖傳輸，IOWN全光網路僅花了約17 毫秒並提供超低延遲、無訊號抖動的穩定通信。

為實現國際IOWN全光網路，中華電信透過台灣海纜登陸站連接中華電信總公司與日本的海纜登陸站，NTT則透過日本的海纜登陸站連接NTT武藏野研發中心；經過中華電信和NTT技術人員持續合作調校與互連測試下，確認連接完成且通訊穩定，IOWN全光網路以100 Gbps光傳輸頻寬連接台灣和日本。測量結果顯示，100 Gbps線路的往返時間(RTT)為33.84毫秒。此國際IOWN全光網路的網路架構和設備，主要係支援由IOWN全球論壇3發布的開放式全光網路功能架構(Open APN Architecture, OAA)。

中華電信董事長郭水義表示：「中華電信身為台灣的電信龍頭公司，很高興與日本的電信龍頭NTT公司共同推動IOWN合作。今日全球首例的台日全光網路連線的創舉展現了我們對開發IOWN創新技術的承諾。展望未來，中華電信將與NTT密切合作發展IOWN創新技術，實現各種IOWN的應用情境，在全球推廣IOWN技術，為社會繁榮與發展做出貢獻。」

NTT社長島田明表示：「我很高興也很感激地宣布，透過NTT和CHT的國際合作，日本和台灣之間建立了世界上第一個國際IOWN APN連線。我相信這種連結可以加速日本與台灣的產業合作。NTT和CHT將與多元的全球服務提供者和供應商共同合作，開發和提供IOWN服務至世界各地。」

在雙方持續的合作下，中華電信11月將應用此國際IOWN全光網路在日本NTT R＆D Forum 2024展示台日跨國之超低延遲互動沉浸式應用。而NTT則將針對台灣和日本的半導體和其他製造業，展示實現智慧工廠以及大型語言模型(LLM，例如tsuzumi)資料備份備援等服務之解決方案。