台北101 LONGINES Ｘ TAIPEI 101聯名飛行小熊。（台北101提供）

台北101年度周年慶將於9月5日至10月13日開跑，即日起至9月4日先舉辦「黃金周預購會」，邀請會員優先選購，持聯名卡享秘境花園觀景台、流行美妝、國際精品最高15％回饋。同時，2024 World Masterpiece頂級珠寶腕表大賞也於101登場，今年包括CHANEL高級腕表暨珠寶作品首挹注，還有卡地亞全新限量表款Prive Torture也首度發表。至於每年周年慶秒兌的101紀念小熊，今年特別與浪琴表LONGINES合作推出，並以飛行表為發想主題。

台北101 Tory Burch Kira菱格形绗缝流浪包，2萬5900元。（台北101提供）

台北101 DAMIANI Mimosa Risvegli含羞草18K白金紫粉孔賽石與鑽石高級珠寶項鍊，825萬元。（台北101提供）

台北101觀察，今年珠寶腕表持續在成長，約有5至10％，而受到出國潮、日本匯率影響，國際精品微幅成長，珠寶腕表因為有全球稀缺性，關鍵在有無貨源，消費顧客也較注重後續保養、專櫃互動等體驗，不太會去國外購買，加上101腕表貨源充足，顧客大都留在台灣選購，故不受出國潮影響。台北101分享，甚至有日本客人因被台灣的服務素質所感動，還特地包紅包給腕表專櫃，可見顧客相當重視購買體驗。今年國際精品包括珠寶腕表，占了101約5成至6成業績，周年慶更會到7成以上，隨著「World Masterpiece頂級珠寶腕表大賞」登場，亦促動顧客關注參與。