台南某私幼驚傳「園長之子」涉嫌猥褻未滿3歲女童，該名女童7月間參加幼兒園戶外活動演出返家後神情、舉動異常，直到本月17日女童吐露疑似遭猥褻，家長趕忙帶去就醫驗傷，醫院通報警方，全案正由檢警偵辦中。

教育局也同步啟動調查，病已要求該員禁止入園入班，並了解該園有無管理疏失責任，如調查屬實且情情節重大，將裁處60萬罰鍰，並通報終身不得在教保服務機構任職。

據了解，這名女童未滿3歲、就讀幼幼班，7月初參加戶外活動後，行為出現異常，稱下體會癢、紅腫，疑遭園長兒子指侵。當事人家長的朋友透過脆（threads）發文痛批，根本是台北「毛畯珅」翻版，不過，該文後來又刪除了。

台南市警局婦幼隊證實本月17日接獲醫院通報，但由於事隔1個月，增加相關事證調查難度，目前已報請檢察官指揮偵辦，進一步釐清案情。

教育局表示，8月19日接獲通報後，當日立即到園保存監視器畫面證據，並立即要求疑似行為人暫時停職接受調查，由於該疑似行為人也是某補習班班主任，目前並未傳出有疑似被行為者，但為積極保護兒少安全，已於立即要求該員禁止入班。

教育局強調，如調查屬實且情節重大，將依規定處行為人最高60萬元罰鍰，並通報為終身不得在教保服務機構任職之處罰。此外，為清查有無其他幼兒受不當行為，8月20日也到園全面進行性平教育宣導，目前尚未發現其他幼兒有異常反應。

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