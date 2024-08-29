統一獅蘇智傑。（統一獅提供）

統一獅29日作客澄清湖打線大爆發，全隊共敲出15支安打，先發9棒更是全員安打，其中蘇智傑、林岱安都是3安「猛打賞」，開路先鋒邱智呈雙安貢獻5分打點，加上先發投手布雷克6局失2分好投，以11比2輕取台鋼雄鷹，避免陷入連敗，全年度戰績也以2.5場勝差領先排名第2的中信兄弟。

布雷克還沒登板隊友就給予火力支援，1局上1出局後，陳傑憲四壞球保送上壘，林安可、陳鏞基連續安打攻下2分，2出局後潘傑楷再補上一壘安打再下一城，取得3比0領先。

5局上獅隊攻勢再起，陳鏞基、蘇智傑連續安打無人出局攻佔一、二壘，1出局後陳重廷安打攻下第4分，2出局滿壘時邱智呈敲出右外野清壘二壘安打，陳傑憲再繼續補刀，單局攻下5分擴大領先優勢。

前5局只被敲出5支零星安打無失分的布雷克，6局續投卻在2出局後出現亂流，被王柏融、魔鷹、代打的前隊友郭阜林連續3支安打失掉2分，最後用82球投6局，投出3次三振、沒有保送，被敲8支安打、失2分，拿下本季第8勝。