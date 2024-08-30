大陸持續打貪反腐，各地屢傳貪官斂財。大陸四川省內江市一名地方官打著「人情世故」的幌子，除收受貴重物品外，連豬肉、乳膠床墊、電視等都來者不拒，2008年以來至少分93次受賄200多萬元（人民幣，下同，約合新台幣898萬元），其今年5月因犯受賄罪，被判處有期徒刑3年6個月。

由四川省紀委、省監察廳主辦的「廉潔四川」網站近日發布消息，四川內江隆昌市鄉村振興局前局長劉健，28歲時就被提拔為副鎮長，上任後信心滿滿，想盡快拿出亮眼成績更進一步。然而1年多後工作成效未達預期，職務也沒有變動，「商人老闆的恭維奉承逐漸填補了他事業上的失落感」。

消息稱，劉健打著「人情世故」的幌子，不斷收受黃金吊墜、高檔酒、冬蟲夏草等貴重物品，此後連豬肉、乳膠床墊、電視等生活物品都來者不拒，還曾主動給工程承建商打電話：「我看上一輛車，但還差15萬，能不能借點錢給我」。

2017年，時任雙鳳鎮黨委書記的劉健召集其他班子成員，商議透過套取財政資金向班子成員發放「過節費」，其他人未有異議。他認為：只要大家共同決定共同參與共同享受好處，即使有錯也不會太嚴重，甚至不會受處分。幾年間，該鎮15名班子成員違規領取30多萬「過節費」。

消息稱，在劉健嚴重違紀違法案中，直接或間接涉及科級幹部18人，其他黨員幹部12人。其中22人被立案審查調查，28人受到組織處理。經查，自2008年以來，劉健利用職權為他人在項目承攬、資金撥付等方面為34人提供便利，分93次受賄200多萬元。