許多人到美式賣場好市多消費時，都會購買許多甜點回家享用。一位女子近日發現，好市多販售的科克蘭提拉米蘇蛋糕再度更換包裝，這次換回先前曾使用過長方形塑膠盒，消息曝光後引發熱議，許多網友紛紛大讚好切、好挖、又好吃，但也有老饕覺得這款甜點沒加酒，不能稱為提拉米蘇。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，「太開心好市多提拉米蘇換回原本的盒子！」，長方形的包裝好切又好挖，就以前容易保存，一盒提拉米蘇蛋糕售價259元；原PO也分享口感，「每次吃都不知道為什麼有酒味，成分裡是沒有酒的耶」，而她實際詢問後，店員證實沒有放入酒精。

對此，許多網友紛紛回應，「用湯匙挖著吃好爽喔！」、「這個真的很甜，但是超級好吃」、「好吃，而且這個盒子才好切」、「直接用湯匙挖著吃，大大滿足」、「CP值高，好吃！」。

不過也有不少老饕認為，這款甜點沒有加入酒精根本不能稱為提拉米蘇，「沒有酒，就不是提拉米蘇了」、「沒酒味的提拉米蘇能吃嗎！」、「沒酒的提拉米蘇邪魔歪道」、「沒酒的提拉米蘇是詐欺」。

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