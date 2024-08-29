藝人王少偉是台灣偶像團體5566成員之一，近年來多方發展，除了參加戲劇演出，在許多綜藝節目中也能見到他的身影。近日他上節目《小姐不熙娣》公開透露想撕掉「不合體，難相處」標籤，親曝未現身合體真實原因。

先前5566合體舉辦演唱會，令許多粉絲相當驚喜，不過其他成員到齊，卻唯獨缺王少偉，他因此被貼上「不合體，難相處」的標籤，對此王少偉也公開在節目上解釋，當時主要是因為時間無法安排，連彩排的時候都因為有戲正在拍沒辦法參與，4人合體才無奈告吹，並非外界猜測的人際關係不合。

王少偉親吐沒合體真實原因「拍戲時間對不上」。（圖／翻攝自YouTube 《小姐不熙娣》）

最後5566孫協志、許孟哲和王仁甫3人仍有舉辦演唱會，順利合體演出，不過對於網友經常留言說王少偉因為難相處且難搞才沒有合體的謠言，他也透露自己在每一個團體都會有很要好的人，「可是殊不知，其實我好相處到爆」，並強調「你會覺得我不好相處，是因為我懶得跟你相處」。

節目中，主持人小S也問出粉絲心聲「可是大家想要看你們4個啊」，笑問有沒有機會看到4人合體，王少偉便苦笑，欲言又止說「我真的個性…我覺得…」，此時全場馬上打斷，開玩笑虧他「難相處」，直喊他標籤撕不掉了。