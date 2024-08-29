民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金風暴，又爆出今年5月用選舉補助款購買4300萬元商辦。根據《TVBS民調中心》27日公布的一份最新民調詢問「如果重新投票選舉總統會投給誰？」結果顯示，賴清德獲得支持度49%居冠，相比去年實際得票40％，增加9％；侯友宜33%，柯文哲則18%，相比去年得票26％減少8%，約流失118萬票。對此，時事評論員「人渣文本」周偉航28日就表示，「如果現在剩下來的民眾黨支持者是討厭民進黨的話，能夠接受這塊的就是國民黨」，引發討論。

周偉航28日在網路節目斐姨所思【阿姨想知道】中表示，「我認為最後還是回歸一個根本情緒的指標，民眾黨殘存的小草以及民眾黨在開記者會的表現，都可以發現他們會在論述的時候指責民進黨、民進黨也是一樣爛，這證明了他們不是要說服記者，而是他們的支持者」，周偉航坦言，「民眾黨雖然號稱非藍非綠、第三路線，但他其實主要的支持者，剩下的人主要就是討厭民進黨、憎恨民進黨，所以當他們犯錯的時候，去指責民進黨就還有一口氣」。

周偉航強調，「這些支持者他們的意識形態或是潛意識，就是非常痛恨討厭民進黨的，上層才是一些高大上的人，是清廉、解決問題等等，那有一天上層的形象崩解掉的時候，底層就會越來越明顯」，周偉航最後也提到，「如果現在剩下來的民眾黨支持者是討厭民進黨的話，能夠接受這塊的就是國民黨」。

而網紅四叉貓劉宇日前也在政論節目中提到，「這幾天還是有小草，蒼白無力的在幫柯文哲護航，但還是有很多小草跳船了，跳到我都心寒了」，四叉貓也說，「有好幾個選前好努力在幫柯文哲的義勇軍小草覺得救不回來了，從4300萬的商辦被爆出來就灰心了，小草們現在護航的理由已經越來越少，都紛紛開始跳船」。