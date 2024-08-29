女星蘇心甯（LaLa）過去在深夜節目《國光幫幫忙》擔任助理主持出道，憑藉甜美的外型與好身材，廣受各大節目邀約，看似光華亮麗的背後，卻藏著刻苦的家庭背景，竟然從14歲開始打工賺錢養老爸。

蘇心甯近期在《命運好好玩》透露，她從14歲開始就扛起家中生計，賺錢供養爸爸，一直養到現在。回憶過去有一陣子，必須每個月開車到爸爸的住處，親自送錢給對方，成為她最痛苦的記憶。

原來蘇心甯的爸爸非常好賭，不只會對她情緒勒索，「全世界只剩下妳照顧我」、「不要拋棄我！」還會誆騙她拿錢出來投資做生意，有次就被騙走20萬元，而這樣的手段，蘇心甯竟坦承自己起碼相信10次以上，金額至少百萬起跳。

蘇心甯坦承，有段時間見爸爸是非常痛苦。（圖／YT@命運好好玩）

也因為如此，蘇心甯變得越來越害怕，每次開車找爸爸都在害怕，甚至一度情緒崩潰，邊開邊大哭尖叫，認為好像全世界都沒有人可以幫她，送完錢回到家都要花3、5天才能平復心情。

不過，自從爸爸在幾年前罹患阿茲海默症住進安養院後，蘇心甯才逐漸釋懷，「我後來轉念了，我就想說反正我得不到他的抱歉，也沒有關係」，認為對以前被爸爸家暴、酗酒等害怕的情景，已經不會再出現了。

事實上，蘇心甯過去多次在節目分享家庭故事，14歲就嘗試各行各業包含冰品店、餐廳、服務業、到髮廊當學徒來賺錢養家，假日還到處兼差打工。雖然爸爸現在已經不認得她和妹妹，但蘇心甯還是渴望得到爸爸的一句道歉，仍盼望父愛。

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