今年的白露是在國曆9月7日上午11時11分06秒交節氣，命理師柯柏成指出，揮別了處處禁忌的鬼月，民俗上要嫁娶的、入厝的都會開始進行。他表示，想在白露節氣這天開運可以喝白露茶，或是吃新鮮的龍眼；另生肖屬龍的民眾容易遇到學業或事業上的貴人，屬兔的則要當心車關，須注意外出行車安全。

柯柏成在臉書發文指出，今年的白露在陽曆9月7日，農曆則是八月初五，他稱白露根據農業社會的長年經驗有分早晚兩種，中午12時以前交節氣的為早白露，12時以後的則是晚白露，早白露預告著接下來是多雨的天氣，晚白露是之後的氣溫很快轉涼，今年屬於早白露，他推測近期雨天會比較多。

針對生肖運勢，柯柏成表示，在白露節氣時，屬龍的容易在事業或課業上遇到貴人；屬兔的因為逢沖要當心車關，外出行車安全要自己多小心。

至於白露節氣如何開運，柯柏成引述《本草綱目》的說法，稱可飲用在清晨時採集樹葉及草上結成的水珠匯聚成的白露水，但現代工業社會比較難像農業時代有這種閒情逸致和環境，因此可以改為喝白露茶開運。他解釋，所謂的白露茶就是白露節氣前後採集的秋茶，且此時茶樹經過夏季的酷熱，滋味更顯甘醇。

若是不喜飲茶，柯柏成也提供了第二種開運法，可以食用新鮮的龍眼，因為龍眼肉色白正好與秋天的金氣相配，不但能補氣，還有穩定情緒的功效。

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