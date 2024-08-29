較能反映勞動市場現況的四周移動平均數減少約5千人至23.2萬人。前周續領人數增加1.3萬至186.8萬人。

先前數據顯示，美國7月非農就業人數僅增加11.4萬人，失業率揚升至4.3％，引發市場對美國經濟可能跌入衰退的擔憂。美國聯準會（Fed）近日表示，他們並不樂見就業市場進一步降溫。