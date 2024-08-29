距離美國2024總統大選11月5日投票日只剩10個星期，獲共和黨提名再度問鼎白宮的前總統川普爭議言行再添一樁！路透社報導，川普周三（28日）在自家社群平台帳號轉發了一則指涉民主黨對手賀錦麗的粗俗黃色笑話，暗示賀錦麗當年藉由性事升官。川普已多次針對賀錦麗發動侮辱性質的人身攻擊，這回尺度更大，引起不少網友撻伐，美國有線電視新聞網主播直白評論「噁心」。

綜合路透社、《紐約時報》、《哈芬登郵報》29日報導，川普（Donald Trump）周三在自己投資開設的社群平台「真實社群」（Truth Social）官方帳號轉貼了一則右翼網紅艾坎（Zeek Arkham）發布的圖文，圖片是一幀賀錦麗（Kamala Harris）與前第一夫人希拉蕊（Hillary Clinton）2016年的合影，附上「吹喇叭對這兩人的政治生涯帶來不同的影響，很有趣......」（Funny how blowjobs impacted both their careers differently...）。

艾坎此話侮辱性極強，令人先是聯想到1990年代希拉蕊的夫婿柯林頓（Bill Clinton）在總統任內與白宮實習生陸文斯基（Monica Lewinsky）鬧出的性醜聞，當初柯林頓宣稱自己與陸文斯基並無實質性關係，因為女方只為他口交；貼文同時也指涉賀錦麗當年曾是「小三」，1994年29歲的賀錦麗與60歲的加州議會議長布朗（Willie Brown）的戀情廣為人知，當時布朗與妻子分居，賀錦麗與布朗交往後官運扶搖直上，布朗2年後當選舊金山市長與妻子復合、與賀錦麗分手。賀錦麗這段戀情經常成為右翼攻擊題材。

Donald Trump posts disgusting sexual and misogynistic meme on Truth Social. This is the kind of person he is, remember that when it’s time to vote. pic.twitter.com/OoLb7CmVFX — Mike Sington (@MikeSington) August 28, 2024

美國國家廣播環球集團（NBCUniversal）資深製作人辛頓（Mike Sington）在社群平台X帳號轉貼川普的發文截圖，評道：「唐納川普在真實社群發布了令人厭惡的性暗示、厭女迷因。他就是這種人，各位投票時務請記住此事。」網路論壇Reddit討論串飛速增長，有人哀嘆「這個國家有半數人口的腦袋壞掉了，無可挽回」，也有網友分析「這代表川普陷入絕望了，賀錦麗競選造勢活動對他造成影響」、「這種男人競選總統，幾乎所有女人都會覺得很恐怖吧，投票意向由此而生」。

美國有線電視新聞網（CNN）主播潘蜜拉布朗（Pamela Brown）周三在節目「消息來源」（The Source）直接了當表示「我覺得反胃噁心」。與談的《紐約時報》評論員哈柏曼（Maggie Haberman）（Maggie Haberman）分析，川普此舉用意在於激發民眾熱議製造聲量，同時「放大」自身一貫攻擊民主黨對手的厭女論調：「我認為，他（川普）一直企圖引誘賀錦麗與她的支持者陷入有關種族、性別的爭論之中。只是，對方幾乎不理會就是了。」CNN知名主播古柏（Anderson Cooper）認為，川普轉發這則粗俗貼文的舉動符合其個人形象。

川普轉發猥褻貼文攻擊賀錦麗，引發美國媒體關注。

川普競選資深幕僚米勒（Jason Miller）周四（29日）接受CNN採訪時表示，他看到了這則貼文旦，但未與川普討論此事。米勒說，自己不知道川普「到底有沒有看到照片附帶的評語，或者只看到照片」就轉發了。賀錦麗的競選團隊、賀錦麗前男友布朗、柯林頓與妻子希拉蕊均未立即回應此事。

川普發言粗俗不是新鮮事，但他顯然執意持續破壞政壇長期政治規範，無意收手，這與競選顧問希望他聚焦於批評對手政策的建議背道而馳。除了不時拿賀錦麗的膚色作文章，川普周三轉發的低俗貼文是10天之內第2度針對賀錦麗發動「猥褻攻擊」。川普18日在「真實社群」轉發一則來自經常製作影音替他攻擊對手的右翼迪利迷因小組（Dilley Meme Team）短片，搞笑模仿加拿大歌手艾拉妮絲莫莉塞特（Alanis Morissette）名作《諷刺》（Ironic），歌詞改成賀錦麗「一輩子時間用在跪地不起」，畫面套上前男友布朗的照片，粗俗不堪。