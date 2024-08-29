今年熱播古裝復仇劇《墨雨雲間》由34歲吳謹言和22歲王星越搭檔演出，很多粉絲認為兩人很有CP感，希望二人可以二搭。兩人的老闆于正被問到這個話題時，鬆口兩人會再度合作新劇。但原著女主角設定是被金主包養的美豔女星，不少人認為吳謹言無法撐起這個角色。

《墨雨雲間》大完結後，網路讓出現不少吳謹言、王星越二搭傳聞。有網友好奇的跑去于正微博發問：「于老師，『墜落春夜』男女主定了嗎？」于正居然大方告訴網友：「就是吳謹言跟王星越呀，他倆都好喜歡」，對話一曝光，讓不少粉絲滿懷期待。

《墨雨雲間》吳謹言和王星越展現出絕佳CP感。（愛爾達電視提供 ）

據了解，《墜落春夜》是晉江年度口碑言情小說，劇情為美豔女星「烏蔓」出道多年，被一名金主包養，對方不允許她拍吻戲、親密戲。之後烏蔓為了追求突破，接了一部戲，男主角正是20歲影帝「追野」，對方強烈追求，展現錯綜複雜的三角關係。

于正鬆口吳謹言、王星越將二搭。（圖／翻攝自微博）

《墜落春夜》女主角是被包養女星設定，讓不少網友直呼劇情很狗血，擔心劇本沒寫好，會毀了這部劇。也有人指出吳謹言小家碧玉的形象，感覺不太能勝任「美豔女星」這樣的形象，此外，也有人提到這部劇男二金主是核心角色，可能會搶走男主角的風采。