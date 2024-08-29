美國白宮表示，這次會議是維持雙邊溝通管道和負責任地管理中美關係的持續努力的一部分。雙方討論了進一步落實去年11月美中元首峰會上所做的承諾，包括禁毒、軍事通訊、人工智能安全和風險等。

白宮表示，雙方亦討論了兩岸問題、俄烏戰爭及南海問題。雙方歡迎維持開放溝通管道的持續努力，並計畫安排美國總統拜登和中國國家主席習近平在未來數周內通話。

央視新聞報導，習近平與蘇利文會面時表示，儘管中美兩國各自情況和中美關係都發生了很大變化，但是中方致力於中美關係穩定、健康、可持續發展的目標沒有變，按照相互尊重、和平共處、合作共贏處理中美關係的原則沒有變，堅定維護自身主權、安全、發展利益的立場沒有變，持續中美人民傳統友誼的努力沒有變。希望美方同中方相向而行，以積極理性的態度看待中國和中國發展，視彼此的發展為機遇而不是挑戰，同中方一道，找到兩個大國正確相處之道。