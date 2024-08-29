大陸浙江省金華市有女子原本在某上市公司擔任董事長祕書一職，但她後來辭職轉到夜市擺攤賣瘦肉丸湯，她表示在公司服務的壓力很大，而擺攤卻是很自由，且收入也不錯，因此轉換跑道，她也說，雖然夜市擺攤工作從晚上6點開始一直到凌晨12點，但是光目前一個月的收入，已經是擔任董事長秘書時的薪水2倍多。

據《潮新聞》報導，浙江省金華市一名女子伍名琴今年剛辭職，她每天開半小時的車到餘杭區一處夜市擺攤賣瘦肉丸，幾個月前，她還是畫著精緻妝容，穿著制服，在上市公司擔任董事長的秘書，但因為高級白領收入不低，職場壓力也大，於是她變裸辭到夜市闖蕩。

伍名琴表示「之前的老闆很優秀，可是服務精英人士的壓力真的很大」，而現在擺攤的時間很自由，收入也不錯，她每天晚上6點擺攤，凌晨12點收工，可以睡到早上10點，起床後，她便開始準備晚上要擺攤的食材，她提到「瘦肉丸的製作工藝，我是和台州網紅大哥學的，他之前在龍泉賣得很好」。

大陸一名OL辭掉董事長祕書一職後，轉往夜市擺攤賣起瘦肉丸湯，不料，卻是當時薪水的2倍多。（圖／翻攝自微博）

伍名琴說，每天除了去菜市場採買食材，回家絞肉備料，但因為攤位不能接水，而每份瘦肉丸都是帶湯賣，所以，她每天都要帶上200公斤的純水到攤位上。

伍名琴每天從臨安租屋處到餘杭兩地奔波，本就苗條的她已經掉了七八斤（3.5到4公斤），不過她認為，雖然擺攤是辛苦的，但可以順便減肥，她也笑說，目前一個月擺攤的收入，已經是擔任董事長秘書時的薪水2倍多。