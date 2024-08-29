36歲女星郭雪芙生活過得相當充實，工作忙碌之餘也不時外出旅遊，熱愛分享生活的她經常會在IG上分享近況。近日她前往泰國清邁旅遊，體驗穿泰服美照曝光，引發上萬網友朝聖搶看。

郭雪芙近日前往泰國旅遊，不忘寵粉曬出照片與粉絲們分享，畫面中可見她臉上畫著精緻妝容，選穿粉色裙子搭配蘋果綠披肩的泰國傳統服飾，衣服上印有金色刺繡，她將頭髮盤起佩戴上浮誇花環髮飾，站在特色建築前，比出雙手合十的手勢，和一群朋友一起紀錄下美照。

郭雪芙體驗泰服。（圖／翻攝自郭雪芙 IG）

貼文曝光後，吸引超過4萬粉絲按讚，紛紛留言誇讚她相當適合這套裝扮：「雪芙好漂亮」、「太漂亮，綠色配紫色好好看！」、「穿泰服也好美」、「也太好看了吧！」、「泰美了」、「好適合泰服」、「仙女下凡」。

郭雪芙相當注重防曬，外出全身包緊緊。（圖／翻攝自郭雪芙 IG ）

事實上，郭雪芙擁有完美火辣身材，完全是個行走的衣架子，經常曬出各式各樣穿搭照，除了工作時的時尚禮服，也有平時私下休閒穿搭風格，皮膚白皙的她，先前為了防曬，曾在大熱天外出時將自己全身包緊緊，讓網友完全認不出來本人，毫無偶像包袱的俏皮模樣，讓人覺得格外親民，也因此圈粉無數。