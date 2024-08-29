國內腸病毒疫情持續延燒，各級學校又將於明(30)日開學，不少家長在為孩子準備上課用品的同時也正擔心會不會被這波疫情「燒到」；衛福部金門醫院急診科主任戴克穎透露，前陣子地區有部分幼兒園確實偶有出現腸病毒群聚的現象，如今又遇到開學，很有可能會迎來第二波高峰，如患者出現「持續嘔吐」與「呼吸急促或心跳加快」等腸病毒重症前兆，請務必立即送醫診斷。

戴克穎指出，「腸病毒」屬於小RNA病毒科(Picornaviridae)，為一群病毒的總稱，適合在濕、熱的環境下生存與傳播，全年都有感染的個案發生；國內腸病毒疫情每年約自3月下旬開始上升，於5月底至6月中達到高峰，而後於9月份開學後再度出現一波新流行。以年齡層分析，患者以5歲以下幼童居多，其中重症比例也較高。

戴克穎說明，人類是腸病毒唯一的傳染來源，主要經由腸胃道(糞口、水或食物污染)及呼吸道(飛沫、咳嗽或打噴嚏)傳染，亦可經由接觸病人皮膚水泡的液體而受到感染。在發病前數天，喉嚨部位與糞便就可發現病毒，此時即有傳染力；感染後潛伏期約2-10天，平均3-5天會開始出現症狀，通常以發病後一周內傳染力最強，而患者會持續經由腸道釋出病毒，時間可長達8到12周之久。

戴克穎表示，腸病毒有很多是無症狀感染，或出現類似一般感冒症狀，也最常引起手足口病(Hand-foot-mouth disease)及泡疹性咽峽炎(herpangina)，患者於口腔、咽峽及四肢出現小水泡，或僅咽峽部出現小水泡或潰瘍，疼痛得難以下嚥，而有時會引起較特殊的表現如無菌性腦膜炎、病毒性腦炎、心肌炎、肢體麻痺症候群、急性出血性結膜炎(acute hemorrhagic conjunctivitis)。

戴克穎說，腸病毒感染症目前並沒有特效藥，只能採取支持療法，如退燒、止咳、打點滴等，絕大多數患者會在發病後7到10天內自行痊癒，僅有少數患者會出現嚴重併發症；但在幼兒感染腸病毒後的5天內，家長與其他照顧者要特別注意病情變化，如果出現「嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力」、「肌躍型抽搐(無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮)」、「持續嘔吐」與「呼吸急促或心跳加快」等腸病毒重症前兆，請務必立即送到醫院兒科門診或急診室由醫師進行判斷，如有符合重症跡象就必須要安排住院治療。

戴克穎最後提醒，腸病毒的傳染力極強，但可透過簡單的衛生保健動作，包括指導孩童勤洗手，養成良好的個人衛生習慣；均衡飲食、適度運動及充足睡眠以提昇免疫力；兒童玩具，尤其是帶有絨毛的玩具要經常清洗、消毒；生病時應盡速就醫，請假在家多休息；注意居家環境的衛生清潔及通風；流行期間，避免出入人潮擁擠，空氣不流通的公共場所，以降低感染的機會。