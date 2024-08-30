自從去2023年韓籍啦啦隊員李多慧在台爆紅之後，引起複製效應，這兩年其他韓籍啦啦隊員也紛紛來台，不只成為台灣職棒、職籃的焦點，也引起韓國體壇的關注。台灣啦啦隊是不是真的比較香？李多慧不只揭密了，還秀出當年一張蜜桃臀背影照，才讓她初嚐爆紅滋味。

現年24歲的李多慧，2019年以韓國職棒起亞虎啦啦隊員身分出道，首次亮相就受到了關注。她在Dcard的YouTube頻道中分享自己爆紅關鍵，她表示：「剛入團時，正好發生COVID-19，觀眾空無一人，有一個記者拍我的背影，我雙手舉高、屁股有點露，大家在網路問這是誰？」這才打開知名度。

李多慧在韓國開始走紅的原因，就是這張蜜桃臀背影照(右)引起網民熱議。（圖／攝自IG le_dahye）

2023年3月17日，她來台加盟中華職棒樂天桃猿啦啦隊，4月14日在台初登板應援，憑藉精湛舞藝、甜美外型和親和魅力，被譽為是「啦啦隊天花板」，今年3月轉隊至味全龍。兩地啦啦隊的差異，到底有什麼不同？她說：「韓國啦啦隊只有啦啦隊，別的活動比較少，但在台灣有別的節目和活動。」言下之意除了曝光度之外，收入也會提高，名氣也接近明星等級。

6年前的李多慧，模樣和妝感相當清純。（圖／攝自IG le_dahye）

很多人認為李多慧有當藝人本錢，被問到高中時是否有想過當練習生？她表示自己的故鄉在全州，像JPY、SM、YG等娛樂公司都在首爾，距離很遠，自認出道機會小。大學當啦啦隊員時，爸爸也是不願意，直到爸爸在球場看到她跳舞模樣，也終於認同了，甚至還開心地拿手機一直拍。2年前還沒爆紅時，她說自己「完全E人」，當了啦啦隊之後很多人關注她，就成了「I人」，雖然在跳舞時都是開心的，但坦言自己也是人，沒辦法每天心情很好。所以賽前在化妝的時候，會對著鏡子說：「多慧，加油，你可以。」還有聽音樂、講髒話「靠北」都可以讓她紓壓。