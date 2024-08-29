長時間搭車，每個人都有上廁所的需求，卻有人沒公德心偷衛生紙。一名男乘客近日搭乘台鐵新自強號，心生歹念進入廁所偷走所有衛生紙，隨即被清潔員發現抓包，男乘客才拿出被衛生紙塞滿的包包，裡面衛生紙足足有7、8捲之多，讓清潔員氣到開罵。

臉書粉專「台灣便當管理局-附屬鐵路部」分享影片，拍下台鐵新自強號上一名清潔員，因發現一名男乘客在列車廁所偷走大量衛生紙，緊追上去質問對方，男乘客作賊心虛交出包包，結果一看整個包包內都是衛生紙，讓清潔員見狀氣得大罵，「這叫做兩顆！這叫做兩顆！你看，全部在這裡，你有沒有事啊。」

影片曝光引起眾人熱議，「難怪上次賽累滾，從駕駛室衝去廁所沒有衛生紙」、「直接告竊盜，非告訴乃論，有告就要辦喔」、「真的誇張唉，家裡缺衛生紙可以說，我們燒給你」、「把衛生紙偷完我真的不能忍餒，紙到用時方恨少」。

對此台鐵表示，台鐵於列車廁所內提供衛生紙供旅客旅途中使用，如果超過合理使用範圍並取走據為己有，已涉及刑法偷竊等罪嫌。台鐵也呼籲，列車內服務備品如衞生紙及洗手乳等係提供公眾使用，請尊重他人使用權利，勿私自竊取，共同維護乘車品質。