C919交付國航.南航!

廣受大陸眾多C919粉絲矚目的國產大飛機新機交付又有新突破，8月29日下午19:00中國國際航空公司和中國南方航空公司，在中國商飛總裝製造中心浦東基地同時接收首架C919飛機。其中國國際航空C919新機首次採用五星紅旗塗裝，並於當天飛往北京，另一家南方航空的C919亦於同日飛往廣州，標誌著C919開啟了多使用者運營新階段。

新交付國航的C919客機首次採用中國五星紅旗塗裝。（圖／新華社）

據《快科技》報導，這次交付的C919飛機採用了全新塗裝，國航是中華人民共和國五星紅旗的國旗塗裝，南航則是紅色木棉花塗裝。中國商飛公司現場向國航、南航頒發飛機銷售證，並移交飛機交付紀念鑰匙，中國民航局向國航、南航頒發國籍登記證、單機適航證和無線電台執照。

中國國際航空C919新機首次採用五星紅旗塗裝，並於當天飛往北京。（圖／新華社）

報導指出，國航C919首架機採用158座2艙佈局，其中公務艙8座，經濟艙150座。南航C919首架機採用164座3艙佈局，公務艙8座、明珠經濟艙18座和經濟艙138座。2架飛機均裝配定製化的客艙座椅等設施裝置，全艙配置個人充電介面，為乘客提供便捷舒適的乘機體驗。

C919客機有愈來愈多的使用，開啟了多使用者運營新階段。圖為南航C919飛抵廣州，接受廣州白雲國際機場水門儀式迎接。（圖／中新社）

根據航班計劃，國航首架C919將於8月29日執飛CA80航班，自上海浦東機場前往北京首都機場。南航首架C919將於8月29日執飛CZ1919航班，自上海浦東機場前往廣州白雲機場。