韓國銀行27日發布的實證分析報告顯示，進入韓國頂尖大學的各項因素中，有75％由父母的經濟能力所決定，而非學生個人能力。報告分析，富裕父母在教育上投入更多資源，子女也因此有更高機率進入頂尖大學。韓銀提議大學引進地區比例選拔制，以消除入學考試過分競爭和社會階級僵化的現象。

報告指出，父母經濟能力所影響的居住地區、補習費用等因素都促進了教育機會的不平等，因此頂尖大學中學生大多來自首爾。統計顯示，當比較收入前20％與其餘後80％的學生時，即使學生能力相當，父母收入最高（前20％）學生進入頂尖大學機率為20.4％，比父母收入最低（前80％）的群體10.7％高出約兩倍。研究結果進一步顯示，進入排名靠前的大學升學率差距中，約有75％來自於「父母的經濟實力效應」。

父母收入水準最高（前20％）的學生進入頂尖大學的機率是前40％的1.5倍，是收入最低組（前80％）的5.4倍。即便在學業能力相同的情況下，父母的經濟能力仍對升學率產生顯著影響。

報告還指出，首爾和非首爾地區學生之間的升學率差距明顯，首爾出身的學生佔全體普通高中畢業生的16％，但卻佔首爾大學入學學生的32％。其中，首爾「江南三區」的學生佔全體普通高中畢業生的4％，但卻佔首爾大學入學學生的12％。

韓國銀行估計，首爾和其他地區學生之間的升學率差距中，有92％是由包括父母經濟能力和課外補習環境等在內的「居住地效應」所致。報告同時指出，進入首爾大學的學生比例在2000年至2018年間逐步增加，而其他縣市的比率則有所下降。

為了解決不平等現象，韓國銀行建議全面引進「地區比例選拔制」，將目前部分大學實行的政策推廣至頂尖大學。韓國銀行表示，如果大學主動以地區學齡人口比例劃定相應的招生名額，有助於縮小收入和地區之間的差距，提升學生能力與進入頂尖大學之間的相關性。

報告結論指出，儘管這一政策可能對首爾的弱勢群體帶來不利影響，而地方的高收入層可能從中受益，但考慮到弱化社會經濟背景對入學考試影響的優點，少許缺點也是可承受範圍。