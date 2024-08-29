台語天后江蕙（二姐）日前宣布將於10月5日在台北大巨蛋舉辦的國慶晚會獻唱，被視為她正式復出歌壇第一步；而過程中她「捨邁取安」，在北高之爭中選擇了接受台北市長蔣萬安的邀約；對此，高雄市長陳其邁則用「尊重」2字表達殘念。粉專「政客迷因」轉發網友哏圖指出，立法院長韓國瑜當年被通過高雄市長罷免投票，時任議長許崑源隨即發生墜樓不幸，江蕙發文哀悼，竟然遭到綠粉出征，對她沒有一絲一毫的尊重。

「想當年，哥布林對二姐可沒有一絲一毫的尊重！」政客迷因28日轉發網友PO在社團「反吱者聯盟2：暗綠紀元」的哏圖，該網友強調：對於二姊復出搶輸蔣萬安，邁邁只能說尊重。邁邁似乎忘了 當年罷韓成功，許崑源議長輕生，二姐發文哀悼，「塔綠班幹了啥事？不用我多說吧！」

時任高雄市長韓國瑜於2020年6月6日罷免投票通過，當晚，時任高雄市議會議長許崑源就發生墜樓身亡的不幸事故。當時已引退多時的江蕙發文表達哀悼：「讓人心疼及難過」、「一路好走」、「放下一切罣礙，安息吧」、「請家人節哀順變」，她也提到「請勿在此談論政治」。沒想到，還是有網友在江蕙的PO文下謾罵，直批她可以追悼李承翰父親，不認同她提到許崑源。江蕙隨後把該篇文章刪除，8日又無預警關閉粉專。

網友直呼「到現在，哥布林一樣不尊重別人」、「大港你贏啊！」、「做人要留條後路，地球是圓的，終究會碰到的」、「他們不是聽島嶼兩光就好？」

★中時新聞網關心您：如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單；勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽。請撥打1995、1925或張老師專線：1980。