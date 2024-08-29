國民黨副主席夏立言近日赴陸會晤大陸國台辦主任宋濤時，強調「九二共識是當年由我政府主動提出，被大陸接受後，成為兩岸行之有效的共同政治基礎。自1993年兩岸達成辜汪會談以來，至今已經30多年」。對此，陸委會29日強調，夏立言此等論調，罔顧事實，竄改歴史，令國人感到不安與遺憾。

陸委會今晚發聲明指，1992年兩岸代表於香港就事務性議題進行磋商，並未就兩岸關係定位問題達成任何共識；1993年「辜汪會談」更未觸及政治性議題。而2000年後，由國民黨所提出的「九二共識」，早已被中共當局視為併吞台灣的「一個中國原則」；2019年中國領導人發表「習五點」後，「九二共識」更等同於「一個中國」、「一國兩制」；而國民黨竟仍視其為和中共當局的互動基礎，如何能奢言捍衛中華民國、保障2300萬台灣人民的利益？

陸委會指出，近期國際社會高度關注中共軍機艦動輒對台侵擾、施以法律戰恫嚇我民眾，更以軍機侵入日本領空，復於南海壓迫菲律賓導致區域緊張情勢升高，在在證明中共才是區域和平穩定的麻煩製造者，夏副主席及國民黨認為不接受中共「一中原則」的「九二共識」，台海就會動盪不安，完全悖於事實，是在為陸方卸責，配合對岸施壓我方，台灣民眾與國際社會都無法接受。

聲明指，陸委會今年4月11日公布的民調，高達近8成的民眾不認同中共堅持在「一個中國原則」的「九二共識」下，兩岸才能恢復對話的主張（78.8％），反映台灣主流民意早已堅定拒絕「九二共識」。

陸委會認為，國民黨作為台灣主要政黨之一，完全無視台灣社會對中共當局政治主張行徑充滿高度疑慮，還呼應自願作為對岸統戰平台，令人遺憾。我們也再次呼籲對岸尊重台灣民意，切勿利用交流活動進行政治操作，方有助於未來兩岸良性健康互動。