新北市一名男子阿德（化名）與妻子小美（化名）結婚多年，並育有一子，原本過著平穩的家庭生活。然而，小美迷上某瘦身產品後，開始涉足微商，並因此結識了一名生醫公司負責人阿偉（化名）。隨著兩人交往日益密切，小美竟與阿偉發展出不倫戀情，後來查看小美手機才驚覺被綠了，要求2人連帶賠償100萬元，法院審理後認被告小美與阿偉需連帶賠償阿德80萬。可上訴。

根據阿德的說法，去年他察覺到妻子行為異常，小美才坦承與阿偉有染，並發誓不再犯錯。為了維護家庭完整，阿德選擇隱忍，不料小美卻一再以「單親家庭可向社會局申請補助」為由，執意要求離婚，令阿德心生疑慮。阿德在去年底無意間查看小美的手機，才發現自己早已「被戴綠帽」，兩人間的對話內容更是露骨至極。

小美在訊息中提及，「2/16生日再來就是我們在一起一年了」、「一年有20次了嗎？」、「有這麼愛深喉嚨喲」、「偉喜歡深喉嚨，喜歡淫娃」、「淫、騷、蕩三合一」這些不堪入目的內容讓阿德震驚不已。更甚者，小美還在訊息中透露，「愛吃棒棒啊」、「看偉很舒服我會很興奮」、「因為跟偉愛愛好舒服，享受這段無干擾的幸福時光」。從這些對話紀錄可見，二人之間早已超越普通朋友的界限，甚至多次發生性關係，已構成嚴重的婚姻侵害。

事發後，小美在去年8月中旬搬離家中，帶著幼子返回娘家居住。儘管小美與阿偉在法庭上雙雙否認不倫行為，並質疑阿德提供的LINE對話紀錄的真實性，但法院審酌相關證據後，認定小美與阿偉的不倫關係確實存在，並對阿德造成極大精神痛苦。

最終，法官認定阿偉明知小美已婚，卻仍與其保持不正當性關係，對此行為應負起連帶賠償責任。法院判決小美與阿偉連帶賠償阿德80萬元，可上訴。