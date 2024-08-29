對外界擔心Blackwell設計問題會否延誤出貨，黃仁勳表示將在第四季度開始生產。因為已完成更改Blackwell掩膜版設計，所以沒有功能性變更的必要，目前正進行樣品測試。他表示以Blackwell為基礎的系統將以許多形式出現。

儘管Blackwell將開始生產，但黃仁勳強調市場對Hopper和Blackwell等需求都是不可思議。尤其推出Blackwell後，液冷需求將極之可觀，看好下一個上看1兆美元基建規模會驚艷市場。

克瑞斯表示第二季已向客戶提供Blackwell樣品。由於已變更其掩膜版設計來改善生產良率，因此計劃在第四季開始生產，產量將會持續擴大至2026年度。

輝達會計年度是從每年2月開始，到隔年1月底為止。目前為2025年度。

克瑞斯估計Blackwell在第四季出貨能為公司帶來數十億美元計營收。另外，市場對Hopper的需求仍然強勁，預期在2025年度下半年出貨量會增加。

科技網站《NextPlatform》編輯摩根（Timothy Prickett Morgan）表示，假如輝達第二季度營收季增15％的情況能維持下去，加上Blackwell從第四季度開始能帶來營收，估計輝達2025全年度在資料中心領域的銷售額約1,103.3億美元。

他認為這代表輝達將是繼戴爾、惠普企業和IBM之後，成為資訊科技產業有史以來，最新一家在資料中心領域年銷售額突破1,000億美元的企業。但更重要的是，那三家企業的獲利能力都無法跟輝達相比。