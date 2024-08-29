因應高齡社會需求，合庫銀行已推出各式信託商品，協助國人保障財產安全以及運用於財富傳承規劃。本次該行透過信託創新模式整合集團及跨業資源，推出「都更危老重建-樂安居」續建機制，強化預售屋履約擔保功能，保障地主與建商雙方權益，發展切合社會需求之信託服務。在人才培育方面，合庫銀行注重金融友善服務教育訓練，亦全力培育「高齡金融規劃顧問師」及「家族信託規劃顧問師」，取得證照行員逾800人。另為普及信託觀念，辦理數十場的宣導講座，遍及鄰里、學校及機關團體，深具成效。

此外，合庫銀行投入大量資源優化資訊系統及建置數位化平台，提供員工福利信託客戶查詢信託資產狀況，以及上傳文件申請投資標的異動與贖回再投資等服務，達到快速便捷又富有彈性的使用者體驗，深受上市櫃公司青睞。該行除積極拓展上市櫃公司外，更聚焦於廣大中小企業、法人機關團體，協助企業打造量身訂做專屬方案，不僅凝聚員工向心力、留住優秀人才，讓員工提早規劃退休準備，打造第三支柱，更使信託服務深入到各個角落，達到企業、員工共創雙贏的局面。

另為發展多元化安養信託服務，合庫銀行積極拓展產業合作，與醫療、養護、長照等領域業者攜手合作，並結合金融科技創立「信託服務網」，提供客戶更加便捷和專業的信託服務。同時擴展至公益領域，參與多項具社會公益性質的信託案件，保障受益人之利益，並強化社會各界對於信託服務的認同和信任。

合庫銀行不斷精進商品設計發展符合社會需求之商品，以實踐普惠金融精神，善盡企業社會責任。本次再度獲得四大獎項，該行表示，滿足社會各階層及人生各階段的需求，是信託服務的宗旨，將持續秉持「樂活自在、永續創新」的服務理念，提供客戶最到位的信託服務。